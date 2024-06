3ピースバンドChilli Beans.が、ライブハウスツアー「open my mind Live house Tour」の東京公演を6月14日(金)に豊洲PITに開催し、東名阪三都市を巡るツアーのファイナルを迎えた。東京公演では、軽妙なSEと共にメンバーが登場し、大きな歓声に包まれライブがスタート。昨年リリースの2nd Full Album『Welcome to My Castle』の収録曲より「Welcome」を開幕に披露。カラフルな照明に彩られたパフォーマンスで幕を開けると畳み掛けるように披露される楽曲に会場のボルテージは急上昇。その後もMotoがラップで披露する「My life is saikooo」やMaikaがリードボーカルを担う「spark」、Lilyの伸びやかなギターが印象的な「wonderland」など、『Welcome to My Castle』収録の楽曲たちを多数披露した。

また最近の楽曲だけでなく、1st Full Album『Chilli Beans.』収録の「See C Love」「neck」「Vacance」といったロックナンバーから、代表曲「lemonade」やTVアニメ「ONE PIECE」エンディングテーマでもあった「Raise」、ライブの定番曲でもある「シェキララ」なども披露され、本編最後は「I like you」の暖かいサウンドで会場を包み込んだ。本編が終わるとすぐにアンコールのクラップが鳴り響き、ツアーグッズを身に纏ったメンバーが再登場。エッジなサウンドの「This Way」を披露した後、MCではMotoが「私たちが先に心を開くから、みんなのことをもっと知っていきたい」とツアータイトル「open my mind」に込められた思いを語った。そして、アンコール2曲目には最新曲「Mum」を披露。UKロックを彷彿とさせるサウンドと印象的なギターリフが耳に残る、ライブで盛り上がること間違いなしのロックナンバーで、大阪・名古屋公演でも披露されファンの間で話題となっていた。ツアーファイナルである東京公演では、「Mum」が6月26日(水)に配信リリースされることが発表され、いち早くリリース情報を聞いたファンからは大きな歓声が上がり、ツアーは幕を閉じた。新曲リリースの情報解禁と共に、新ヴィジュアルも公開となった。メンバー自身によってフィルムカメラで撮影された新ヴィジュアルは、飾らないChilli Beans.の姿を写し出すデザインに仕上がっている。なお、Chilli Beans.は、今回のライブハウスツアーに引き続きホールツアー「open my mind Hall Tour」を10月から開催する。チケットはChilli Beans.のファンクラブであるClub Beans.にて最速先行受付中。Chilli Beans.「open my mind Live house Tour」2024年6月14日(金)豊洲PITセットリスト1. Welcome2. rose feat. Vaundy3. See C Love4. neck5. My life is saikooo6. aaa7. spark8. Vacance9. lemonade10. School11. Hello bad boy12. doll13. stressed14. アンドロン15. wonderland16. 105 ☻17. Raise18. Tremolo19. シェキララ20. you n me21. I like you22. This Way23. Mum<ライブ情報>Chilli Beans.「open my mind Hall Tour」Club Beans.最速先行受付はこちら https://chilli-beans.com/feature/ticket_halltour_clubbeans_20242024年10月4日 新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館2024年10月6日 宮城 トークネットホール仙台 大ホール2024年10月14日 香川 サンポートホール高松2024年10月18日 広島 JMS アステールプラザ大ホール2024年10月19日 福岡 福岡市民会館2024年10月25日 石川 金沢市文化ホール2024年10月31日 北海道 札幌市教育文化会館2024年11月6日 大阪 オリックス劇場2024年11月21日 愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール22024年12月4日 東京 東京ガーデンシアターHP https://chilli-beans.com/