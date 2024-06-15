¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ©¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¡ª¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤ÎºÇ¿·¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ
Æ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤òËè·î¾Ò²ð¢ö¡¡º£·î¤Ï¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥¤¥ª¥ó¤ÎÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤¤¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥¯¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤¿³×Ì¿Åª¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ÆÈ¼«¤Î¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¤¥ª¥ó½èÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ËÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢1Æü¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÎÏ¤ÇÈ©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£1ÆüÂ³¤¯¥·¥ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÊÈ©¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤¼¤Ò¤È¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£
¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥¿¥ó¥×¡¼¥É¥ë¥¨¥¯¥é¶¡Ê¥ì¥Õ¥£¥ë¡Ë6¿§ \11,000¡¢¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥±¡¼¥¹¡Ê¥¿¥ó¥×¡¼¥É¥ë¥¨¥¯¥é¶¡Ë\3,300¡¢¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥Ñ¥ó¥½¡¼¡Ê¥¿¥ó¥×¡¼¥É¥ë¥¨¥¯¥é¡Ë\2,750¡¿°Ê¾å¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡Ê7·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2024Ç¯7·î¹æ¡Ö¥ì¥Ç¥£¤ò¹â¤á¤ë¥³¥¹¥áÌ¾´Õ¡×
»£±Æ¡¿»ÖÅÄÍµÌé