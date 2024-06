セリスタは、2024年6月30日(日)に、城谷 昌彦 先生を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『腸内フローラ移植(FMT)の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』を開催します。

セリスタ『腸内フローラ移植の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 25 Stage 2

■開催日時 :2024年6月30日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :ZOOMオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『腸内フローラ移植(FMT)の可能性

〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』

城谷 昌彦 先生/Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック/院長

腸内フローラ移植臨床研究会/専務理事

NPOサイモントン療法協会/理事

CBD臨床研究会/理事

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dfWvZe8RRAOwBCkYaGDj6A#/registration

■企画・主催 :セリスタ株式会社

Tel : 03-3863-1003

E-mail:

info@selista.jp

■Wellness Breeze site:

https://www.well-br.jp

セリスタは、2024年6月30日(日)に、城谷 昌彦 先生を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『腸内フローラ移植(FMT)の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』を開催!

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『腸内フローラ移植(FMT)の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』

城谷 昌彦 先生/Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック/院長

腸内フローラ移植臨床研究会/専務理事

NPOサイモントン療法協会/理事

CBD臨床研究会/理事

1) FMTは古代中国で既に行われていた!?

2) 近年急増している自閉スペクトラム症(ASD)の現況

3) ASDの症状に腸内細菌は関係しているのか?

4) ASDに対してFMTの効果は?先行研究から見えてきたこと

5) これまでになかった新しい侵襲性の少ないFMTとその効果・安全性

◇講師紹介◇

城谷 昌彦 先生/Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック/院長

腸内フローラ移植臨床研究会/専務理事

NPOサイモントン療法協会/理事

CBD臨床研究会/理事

《経歴》

東京医科歯科大学医学部卒業後、神戸大学老年内科(消化器内科)、三木市民病院内科研修医、京都大学附属病院病理部医員、兵庫県立塚口病院(現 尼崎総合医療センター)消化器科医長を歴任する。

城谷医院院長を経て、2016年〜ルークス芦屋クリニック院長となる。

また、2017年〜腸内フローラ移植臨床研究会設立し、現在は専務理事を務める。

その他に、NPOサイモントン療法協会やCBD臨床研究会では理事を務めている。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 城谷 昌彦 先生登壇!セリスタ『腸内フローラ移植の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』 appeared first on Dtimes.