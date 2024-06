傑出した対人能力有するアルバニアの壁/ベラト・ディムスティ(アルバニア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■アルバニア代表出場回数:2大会ぶり2回目最高成績:グループリーグ敗退(2016)ユーロ2020結果:予選敗退

予選結果:グループE・1位監督:シウヴィーニョ◆注目選手DFベラト・ディムスティ(アタランタ)1993年2月19日(31歳)ヨーロッパリーグ(EL)制覇にも貢献したアルバニアのディフェンスリーダー。2大会ぶり2度目の本大会参戦となるアルバニアは、スペイン、イタリア、クロアチアと同居した激戦区のグループステージにおいてはアウトサイダーの扱いとなる。ただ、予選ではチェコ、ポーランドを退けて首位通過を成し遂げており、今大会のサプライズ候補としての役割も期待されるところだ。中盤や前線にはブロヤやアスラニと4大リーグのビッグクラブで活躍する期待の若手もいるが、やはり今大会で最も重要な選手はディフェンスリーダーとキャプテンを担う31歳DFだ。生まれ故郷のチューリッヒから2016年にアタランタ入りした190cmのセンターバックは、同時期に指揮官に就任したガスペリーニ監督の薫陶を受け、2018-19シーズン以降は3バックの主力に定着。恵まれた体躯を活かした空中戦、読みと機動力を武器にマンツーマンのスペシャリストとして活躍。ほぼフル稼働した今シーズンはアタランタのEL制覇とセリエA4位フィニッシュに貢献した。[4-2-3-1]をメインシステムとする代表ではガスペリーニのチームとは異なる役割を担うが、傑出した対人守備とベテランらしい統率力を武器に、前述のユーロ予選では8試合4失点の堅守を支えた。いずれも格上との対戦となるグループステージでも多士済々の相手アタッカー陣をしっかりと封じ込めたい。◆試合日程6月15日(土)《28:00》【B】イタリア代表 vs アルバニア代表6月19日(水)《22:00》【B】クロアチア代表 vs アルバニア代表6月24日(月)《25:00》【B】アルバニア代表 vs スペイン代表◆招集メンバーGK1.エトリト・ベリシャ(エンポリ/イタリア)12.エルハン・カストラティ(チッタデッラ/イタリア)23.トーマス・ストラコシャ(ブレントフォード/イングランド)DF2.イバン・バジウ(ラージョ・バジェカーノ/スペイン)3.マリオ・ミタイ(ロコモティフ・モスクワ/ロシア)4.エルセイド・ヒサイ(ラツィオ/イタリア)5.アルリンド・アイエティ(CFRクルージュ/ルーマニア)6.ベラト・ディムスティ(アタランタ/イタリア)13.エネア・ミハイ(ファマリカン/ポルトガル)18.アルディアン・イスマイリ(エンポリ/イタリア)24.マラシュ・クンブラ(サッスオーロ/イタリア)25.ナセル・アリイ(FCヴォルンタリ/ルーマニア)MF8.クラウス・ギャスラ(ダルムシュタット/ドイツ)10.ネディム・バイラミ(サッスオーロ/イタリア)14.カジム・ラチ(スパルタ・プラハ/チェコ)16.メドン・ベリシャ(レッチェ/イタリア)17.エルネスト・ムチ(ベシクタシュ/トルコ)20.イルベル・ラマダニ(レッチェ/イタリア)21.クリスティアン・アスラニ(インテル/イタリア)22.アミル・アブラシ(グラスホッパー/スイス)FW7.レイ・マナイ(スィヴァススポル/トルコ)9.ジャシル・アサニ(光州FC/韓国)11.アルマンド・ブロヤ(フルアム/イングランド)15.タウラン・セフェリ(バニーヤース/UAE)19.ミルリンド・ダク(ルビン・カザン/ロシア)26.アルベール・ホッジャ(ディナモ・ザグレブ/クロアチア)