15日、明治安田J2リーグ第20節の2試合が各地で行われた。リーグ戦4連勝中と波に乗る3位横浜FC(勝ち点37)は、12位藤枝MYFC(勝ち点24)とのアウェイゲーム。押し込む横浜FCは20分、中野嘉大のドリブルでの崩しから、折り返しに小川慶治朗が合わせて先制。4分後には小川が2点目を奪い、アウェイチームが2点リードで折り返す。追いかける藤枝は後半開始早々、矢村健がクロスを押し込んで反撃の狼煙を上げるが、その3分後、ボックス外に飛び出したGK内山圭がファウルで決定機を阻止し、一発退場。数的優位を得た横浜FCは、85分に室井彗佑が流し込んで1-3の勝利とし、5連勝で上位2チームにプレッシャーをかけた。

14位のモンテディオ山形(勝ち点22)は、18位鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点16)との敵地戦。氣田亮真の右ポスト直撃のシュートもあった山形は、26分にリード。ボックス内の味方の落としから、走り込んできた小西雄大が左足ダイレクトでゴールに突き刺した。鹿児島は1点ビハインドで終盤に突入するが、80分に待望の同点弾。左クロスに有田光希が頭で合わせた。さらに後半アディショナルタイム、右サイドのFKから井林章がヘディングで逆転ゴールを奪い、鹿児島が2-1で劇的勝利。9試合ぶりの白星と長いトンネルを抜けた。◆明治安田J2第20節6/15(土)藤枝MYFC 1-3 横浜FC鹿児島ユナイテッドFC 2-1 モンテディオ山形6/16(日)《16:00》いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府《15:00》水戸ホーリーホック vs ブラウブリッツ秋田《18:00》愛媛FC vs 清水エスパルスロアッソ熊本 vs ファジアーノ岡山大分トリニータ vs 栃木SCベガルタ仙台 vs V・ファーレン長崎《18:30》ザスパ群馬 vs レノファ山口FC《19:00》ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス