[6.15 EURO2024グループリーグ第1節](ラインエネルギーシュタディオン)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ハンガリー]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 2 アーダム ラング

DF 4 アティッラ・サライ

DF 6 ビリ・オルバン

MF 5 A. Fiola

MF 8 アーダーム ナギ

MF 10 ドミニク・ショボスライ

MF 11 ミロシュ・ケルケズ

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 20 ロランド・サライ

FW 19 B. Varga

控え

GK 12 デネス・ディブシュ

GK 22 P. Szappanos

DF 3 ボトンド・バログ

DF 7 ロイク・ネゴ

DF 14 ベンデグーズ ボラ

DF 18 Z. Nagy

DF 21 E. Botka

DF 24 マールトン・ダルダイ

MF 15 L. Kleinheisler

MF 16 D. Gazdag

MF 17 C. Styles

MF 25 K. Horváth

MF 26 M. Kata

FW 9 M. Ádám

FW 23 K. Csoboth

監督

Marco Rossi

[スイス]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 5 マヌエル・アカンジ

DF 13 リカルド・ロドリゲス

DF 22 ファビアン・シェア

MF 3 シルバン・ビドマー

MF 8 レモ・フロイラー

MF 10 グラニト・ジャカ

MF 17 ルベン・バルガス

MF 19 ダン・エンドイェ

MF 20 ミシェル・アエビシェール

FW 18 K. Duah

控え

GK 12 イボン ムヴォゴ

GK 21 グレゴール・コベル

DF 2 レオニダス・ステルギウ

DF 4 ニコ・エルベディ

DF 15 セドリック・ツェジガー

MF 11 レナト・シュテフェン

MF 16 ヴィンセント シエロ

MF 23 ジェルダン・シャキリ

MF 24 アードン ヤシャリ

MF 26 ファビアン リーダー

FW 7 ブレール・エンボロ

FW 9 ノア・オカフォー

FW 25 ゼキ・アムドゥニ

監督

ムラト ヤキン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります