ハンガリーvsスイス スタメン発表
[6.15 EURO2024グループリーグ第1節](ラインエネルギーシュタディオン)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ハンガリー]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 2 アーダム ラング
DF 4 アティッラ・サライ
DF 6 ビリ・オルバン
MF 5 A. Fiola
MF 8 アーダーム ナギ
MF 10 ドミニク・ショボスライ
MF 11 ミロシュ・ケルケズ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 20 ロランド・サライ
FW 19 B. Varga
控え
GK 12 デネス・ディブシュ
GK 22 P. Szappanos
DF 3 ボトンド・バログ
DF 7 ロイク・ネゴ
DF 14 ベンデグーズ ボラ
DF 18 Z. Nagy
DF 21 E. Botka
DF 24 マールトン・ダルダイ
MF 15 L. Kleinheisler
MF 16 D. Gazdag
MF 17 C. Styles
MF 25 K. Horváth
MF 26 M. Kata
FW 9 M. Ádám
FW 23 K. Csoboth
監督
Marco Rossi
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 3 シルバン・ビドマー
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 19 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 18 K. Duah
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 23 ジェルダン・シャキリ
MF 24 アードン ヤシャリ
MF 26 ファビアン リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
※22:00開始
<出場メンバー>
[ハンガリー]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 2 アーダム ラング
DF 4 アティッラ・サライ
DF 6 ビリ・オルバン
MF 5 A. Fiola
MF 8 アーダーム ナギ
MF 10 ドミニク・ショボスライ
MF 11 ミロシュ・ケルケズ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 20 ロランド・サライ
控え
GK 12 デネス・ディブシュ
GK 22 P. Szappanos
DF 3 ボトンド・バログ
DF 7 ロイク・ネゴ
DF 14 ベンデグーズ ボラ
DF 18 Z. Nagy
DF 21 E. Botka
DF 24 マールトン・ダルダイ
MF 15 L. Kleinheisler
MF 16 D. Gazdag
MF 17 C. Styles
MF 25 K. Horváth
MF 26 M. Kata
FW 9 M. Ádám
FW 23 K. Csoboth
監督
Marco Rossi
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 3 シルバン・ビドマー
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 19 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 18 K. Duah
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 23 ジェルダン・シャキリ
MF 24 アードン ヤシャリ
MF 26 ファビアン リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります