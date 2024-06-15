広島vs東京V 試合記録
【J1第18節】(Eピース)
広島 4-1(前半1-0)東京V
<得点者>
[広]加藤陸次樹(2分)、ピエロス・ソティリウ2(47分、62分)、ドウグラス・ヴィエイラ(82分)
[東]木村勇大(90分+5)
<警告>
[広]佐々木翔(32分)、中野就斗(34分)
[東]見木友哉(22分)、山田剛綺(45分+1)
主審:木村博之
├広島が“恩師”率いる東京Vに大勝! 加藤陸次樹の先制ゴラッソを皮切りに計4発のゴールショー
└今節の試合後に涙…広島の日本代表MF川村拓夢が海外クラブ移籍に向けてチーム離脱
広島 4-1(前半1-0)東京V
<得点者>
[広]加藤陸次樹(2分)、ピエロス・ソティリウ2(47分、62分)、ドウグラス・ヴィエイラ(82分)
[東]木村勇大(90分+5)
<警告>
[広]佐々木翔(32分)、中野就斗(34分)
[東]見木友哉(22分)、山田剛綺(45分+1)
主審:木村博之
├広島が“恩師”率いる東京Vに大勝! 加藤陸次樹の先制ゴラッソを皮切りに計4発のゴールショー
└今節の試合後に涙…広島の日本代表MF川村拓夢が海外クラブ移籍に向けてチーム離脱