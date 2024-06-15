【J1第18節】(Eピース)

広島 4-1(前半1-0)東京V

<得点者>

[広]加藤陸次樹(2分)、ピエロス・ソティリウ2(47分、62分)、ドウグラス・ヴィエイラ(82分)

[東]木村勇大(90分+5)

<警告>

[広]佐々木翔(32分)、中野就斗(34分)

[東]見木友哉(22分)、山田剛綺(45分+1)

主審:木村博之

├広島が“恩師”率いる東京Vに大勝! 加藤陸次樹の先制ゴラッソを皮切りに計4発のゴールショー

└今節の試合後に涙…広島の日本代表MF川村拓夢が海外クラブ移籍に向けてチーム離脱