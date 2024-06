サウンドチェックで2ビートのショートチューン「Continue」をフルスロットルで鳴らし、「本番もよろしくねー!」と言ったと思ったらそのまま板つきで“優しさでありますように”を鳴らし、ライブをスタートしたFOMARE。「サタニックにとって俺達が! 優しさでありますように!」、「あなたにとってサタニックが! 優しさでありますように!」という、今日この日に捧げる歌を交えて前のめりな8ビートで疾走する。いきなり1ヴァース目の歌詞をアマダシンスケ(Vo,B)が飛ばしてしまうトラブルはあったものの、その歌のブランク部分を観客が合唱で埋めた一幕によって、むしろFOMAREの「歌える、飛べる、笑顔になれる」という特長が証明されたのも面白い。

