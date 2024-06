SHADOWSのステージが終わり、高速で転換。1分程度しか経たないうちにAge Factoryが「HIGH WAY BEACH」を鳴らしながらサウンドチェックをはじめ、一気に空気を自分たちの色に染め上げた。それはあっという間の出来事だった。タイトルコールで大歓声が上がった「GOLD」がオープニングナンバー。ステージ上の照明すべてが黄金に輝く中でフロアに鳴り響くオーディエンスの大シンガロングが美しい。フロアは大勢の人で埋め尽くされていた。個人的な意見だが、Age Factoryのライブにモッシュやクラウドサーフはあまり似合わないと思う。暴れずに黙って彼らの音を全身で受け止め、体中で反芻したくなる。実際、あれだけの人数がいながら、大暴れしている人はそれほどいなかったように思う。しかし、バグってるのかと思うぐらい熱気に満ちていた。幾重にも重なった音の層の奥から聴こえてくるような清水英介(Vo, G)のボーカルが味わい深い。雄々しい咆哮が心地よく耳朶を打つ。

■セットリスト

1. GOLD

2. WORLD IS MINE

3. RIVER

4. Shadow

5. 向日葵

6. TONBO

7. See you in my dream

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

関連サイト

◆BARKS内<SATANIC CARNIVAL '24>特集

◆<SATANIC CARNIVAL> オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト

「もっと速くなりたい」という清水の言葉に導かれて鳴らされたのは、ニューアルバム『Songs』に収録されている「Shadow」。彼らとしては珍しく2ビートで疾走するタイプの曲だが、メロディックパンク的なアプローチではないことがライブで聴くとよくわかる。あくまでもAge Factoryの表現として採用したのがこのビートだっただけ、という感じ。歴戦のインディロック的な厚みを生み出す硬派な演奏は、点ではなく巨大な面で心に飛び込んでくる。「向日葵」も『Songs』収録の新曲。激しいモッシュが起こるわけではない。大勢が一斉に飛び跳ねるわけでもない。その代わりに、グッと握りしめられた拳がフロアのあちこちで見えた。いい空間だ。「今日この場を共有できてうれしいです。今日は来てくれてありがとう」という言葉は本音だったはず。清水は多くを語るわけではないし、やたらと煽ったりするわけでもない。だからこそ、「TONBO」で口にした「歌え!」というシンプルなひと言に切実さを感じた。最後は、「ここにいるみんなが友達だと思ってます。だからまたみんなで会おう」と「See you in my dream」をプレイ。なんて充実した時間なんだろう。この轟音、このボーカル、このエモーションはずっと浴びていられる。ライブ後、じんわりと胸に感動と興奮が染み渡るのを感じたあと、先日、Zepp DiverCityで行われたツアーファイナルを観ていない自分を呪った。取材・文◎阿刀大志撮影◎スズキコウヘイ