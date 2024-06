クリープハイプが、新曲「あと5秒」を7月10日に配信リリースすることを発表した。関連記事: クリープハイプ、あらゆる感情を「歌」にしてきた先駆者のささやかな誇り 同楽曲は”5秒でスキップされてしまう広告”と”本編の映像"、”CM”と”MV”を、”本命になれない自分”と”本命の誰か”になぞらえた楽曲。ジャケットも同時に公開された。また、「あと5秒」を”5秒”だけ聴ける動画投稿企画を開始。本企画は、バラバラに分解された全39個の音源をすべて聴くと、いち早く新曲を試聴できるというもの。すでにメンバーの小川幸慈・長谷川カオナシ・小泉拓のXアカウントで投稿されている。動画の背景には、楽曲のテーマ性に合わせてクリープハイプのメンバーが日常の中で撮影した写真が使用。今後も公式や関連する各SNSアカウント(X/Instagram/TikTok/YouTube/LINE等)で、本日6月14日から26日まで動画が連日投稿されていく予定。

<リリース情報>クリープハイプデジタルシングル『あと5秒』2024年7月10日(水)リリースクリープハイプ15周年記念ページ https://www.creephyp.com/15th/「三十九、四十」リンクページ https://creephyp.lnk.to/15thplaylist<ライブ情報>2024年6月15日(土)緑⻩色大夜祭2024@横浜アリーナ2024年6月23日(日)TAKASAKI CITY ROCK FES. presents KITASAN ROLLING 2024@Gメッセ群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター2024年7月6日(土)Talking Rock! FES.2024@横浜アリーナ2024年7月13日(土)DAIENKAI 2024@東京ガーデンシアター2024年7月20日(土)OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024@大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場2024年7月21日(日)NUMBER SHOT2024@福岡PayPayドーム/シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ2024年7月26日(金)UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE ”fun time 歌小屋”@日本武道館2024年7月28日(日)FUJI ROCK FESTIVAL '24@新潟県湯沢町苗場スキー場2024年8月3日(土)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024@千葉市蘇我スポーツ公園2024年8月17日(土)RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ2024年8月24日(土)10th WILD BUNCH FEST. 2024@ 山口きらら博記念公園2024年8月25日(日)MONSTER baSH 2024@国営讃岐まんのう公園2024年8月31日(土)RUSH BALL 2024@泉大津フェニックス2024年9月1日(日)SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024@山中湖交流プラザ きらら2024年9月7日(土)・8日(日)TREASURE05X 2024 ”HOLD YOUR FIRE”@蒲郡ラグーナビーチ2024年9月8日(日)クリープハイプの日 2024 福岡@福岡サンパレス2024年10月19日(土)LIVE AZUMA 2024@福島あづま球場2024年11月16日(土)現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」@ Kアリーナ横浜2024年12月21日(土)・22日(日)back number ”anti sleeps tour 2024”@マリンメッセ福岡A館ライブ詳細ページ https://www.creephyp.com/news/8/?range=future_event_end_time&sort=asc公式サイト:http://www.creephyp.com/