NewJeansが最新曲「Right Now」を日本のテレビ初披露 Creepy Nutsが「Bling-Bang-Bang-Born」披露 「with MUSIC」次回出演者＆楽曲情報解禁！
毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする「with MUSIC」。次回6月22日（土）の豪華出演アーティストと歌唱楽曲情報を解禁！
海外アーティストとしてデビューから最短期間（1年11か月）での東京ドーム公演を控える世界的ガールグループ・NewJeansのパフォーマンスが決定！最新曲「Right Now」を日本のテレビ初披露。日本デビュー曲の「Supernatural」と「Bubble Gum」、豪華3曲のスペシャルライブ！
Creepy Nutsは、『Billboard JAPAN 2024年上半期チャート』で、史上初の13冠を達成した大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」と、ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」をスペシャルパフォーマンス！
倉木麻衣は、国民的アニメ『名探偵コナン』の歴代テーマソング売り上げ1位を記録した名曲「Secret of my heart」を『名探偵コナン』のアニメーションと共にスペシャルパフォーマンス。さらに現エンディングテーマの「You & I」も披露！
今年デビュー27周年を迎えたDA PUMPは、ミュージックビデオがYouTube再生数2.6億回を突破した2018年の大ヒット曲「U.S.A.」と、ブレイクダンスを取り入れた最新曲「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」を披露！
＜出演者＞
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
アーティスト（※五十音順）：倉木麻衣、Creepy Nuts、DA PUMP、NewJeans
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