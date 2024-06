『with MUSIC』次回放送に、Creepy Nuts、NewJeans、倉木麻衣、DA PUMPの出演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Creepy Nutsは、大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」と、ドラマ『不適切にもほどがある!』の主題歌「二度寝」を披露!

6月22日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

倉木麻衣「Secret of my heart」「You & I」

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「二度寝」

DA PUMP「U.S.A.」「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

NewJeans「Right Now」「Supernatural」「Bubble Gum」

海外アーティストとしてデビューから最短期間(1年11ヵ月)で東京ドームでの公演が決定したNewJeansが登場。

最新曲「Right Now」を日本のテレビ初披露する他、日本デビュー曲の「Supernatural」と「Bubble Gum」のステージも披露する。

Creepy Nutsは、「Billboard JAPAN 2024年上半期チャート」で、史上初の13冠を達成した大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」と、ドラマ『不適切にもほどがある!』の主題歌「二度寝」をスペシャルパフォーマンス。

倉木麻衣は、国民的アニメ『名探偵コナン』の歴代テーマソング売り上げ1位を記録した「Secret of my heart」を『名探偵コナン』のアニメーションとともに歌唱。現エンディングテーマの「You & I」も届ける。

今年デビュー27周年を迎えたDA PUMPはMVがYouTube再生数2.6億回を突破した2018年の大ヒット曲「U.S.A.」と、ブレイクダンスを取り入れた最新曲「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」を披露する。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

06/22(土)19:56~20:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト:倉木麻衣、Creepy Nuts、DA PUMP、NewJeans(五十音順)

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/