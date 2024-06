日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜 後7:56〜後8:54)22日放送回の出演アーティストが15日、発表された。倉木麻衣、Creepy Nuts、DA PUMP、NewJeans(※50音順)が出演する。海外アーティストとしてデビューから最短期間(1年11ヶ月)で東京ドームでの公演が決定した世界的ガールグループ・NewJeansは、最新曲「Right Now」を日本のテレビで初披露する。日本デビュー曲「Supernatural」と「Bubble Gum」の豪華3曲のスペシャルライブを送る。

Creepy Nutsは大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」とドラマ『不適切にもほどがある!』の主題歌「二度寝」をスペシャルパフォーマンスする。倉木は、国民的アニメ『名探偵コナン』の歴代テーマソング売り上げ1位を記録した名曲「Secret of my heart」を『名探偵コナン』のアニメーションとともにパフォーマンス。現エンディングテーマ「You & I」も披露する。今年デビュー27周年を迎えたDA PUMPは、ミュージックビデオがYouTube再生数2.6億回を突破した2018年の大ヒット曲「U.S.A.」とブレイクダンスを取り入れた最新曲「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」を披露する。