アッズーリの10番託された攻撃的MFの躍動が連覇のカギに/ロレンツォ・ペッレグリーニ(イタリア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■イタリア代表出場回数:8大会連続11回目最高成績:優勝(1968、2021)ユーロ2020結果:優勝

予選結果:グループC・2位監督:ルチアーノ・スパレッティ◆注目選手MFロレンツォ・ペッレグリーニ(ローマ)1996年6月19日(27歳)アッズーリの10番託され、躍動期待されるジャッロロッシのカピターノ。ディフェンディングチャンピオンとして今大会に挑むイタリアだが、ユーロ2020以降の戦績は芳しくなく下馬評は著しく低い。前大会もスカッドの質は充実しているとは言い難かったが、ロベルト・マンチーニ前監督のマネジメント、ジョルジョ・キエッリーニ、レオナルド・ボヌッチらを中心に守護神ドンナルンマが圧巻の輝きを放った守備陣の奮闘によってしぶとく勝ち切り、優勝を成し遂げた。ただ、今大会に向けては代表50キャップ以上の選手がドンナルンマ、ジョルジーニョ、バレッラの3選手のみと、より小粒なスカッドに加え、経験値の部分でも難しい戦いを強いられるはずだ。その下馬評を覆す上ではスカマッカ、レテギの両ストライカー、フラッテージ、ボンジョルノら新顔の台頭が重要な要素となるが、代表通算30キャップを刻みながら、これが初のメジャートーナメント参戦となるローマのカピターノの躍動が重要となるはずだ。今季ダニエレ・デ・ロッシ監督の途中就任以降、持ち味のダイナミズムと攻撃センスを遺憾なく発揮し、ユーロメンバー入りを果たしたペッレグリーニ。さらに、スパレッティ監督は「彼こそが10番を着るプレーヤーだ」と今大会でアッズーリ伝統の背番号10を託すなど、大きな期待を寄せる。[3-4-2-1]をメインシステムに採用する中、2シャドーの一角での起用が見込まれるペッレグリーニは、キエーザとスカマッカのアタッカー2人、中盤のジョルジーニョ、バレッラらと連携しながら中盤と前線のリンクマン、崩しの起点として攻撃を牽引する仕事が求められる。加えて、得意のプレースキックでも違いを生み、アッズーリの10番としての責務を果たせるか。◆試合日程6月15日(土)《28:00》【B】イタリア代表 vs アルバニア代表6月20日(木)《28:00》【B】スペイン代表 vs イタリア代表6月24日(月)《25:00》【B】クロアチア代表 vs イタリア代表◆招集メンバーGK1.ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)12.グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)26.アレックス・メレト(ナポリ)DF2.ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)4.アレッサンドロ・ボンジョルノ(トリノ)3.フェデリコ・ディマルコ(インテル)5.リッカルド・カラフィオーリ(ボローニャ)6.フェデリコ・ガッティ(ユベントス)13.マッテオ・ダルミアン(インテル)15.ラウル・ベッラノーバ(トリノ)17.ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)23.アレッサンドロ・バストーニ(インテル)24.アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)MF7.ダビデ・フラッテージ(インテル)8.ジョルジーニョ(アーセナル/イングランド)10.ロレンツォ・ペッレグリーニ(ローマ)16.ブライアン・クリスタンテ(ローマ)18.ニコロ・バレッラ(インテル)21.ニコロ・ファジョーリ(ユベントス)25.マイケル・フォロルンショ(エラス・ヴェローナ)FW9.ジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)11.ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)14.フェデリコ・キエーザ(ユベントス)19.マテオ・レテギ(ジェノア)20.マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)22.ステファン・エル・シャーラウィ(ローマ)