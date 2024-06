明治安田J3リーグ第17節の2試合が15日に行われ、FC大阪が暫定3位に浮上した。和歌山県立紀三井寺公園陸上競技場でのホーム戦に16位ガイナーレ鳥取を迎え撃った4位FC大阪。37分に鳥取が温井駿斗の直接FKで先にスコアを動かしたが、その2分後に舘野俊祐のクロスがそのまま吸い込まれ、FC大阪がすぐさま追いつく。前半のうちに試合を振り出しに戻したFC大阪は69分にもロングカウンターから美馬和也のパスを舘野が押し込み、逆転。このまま勝ち切ったFC大阪は今季3度目の連勝とし、鳥取は4連敗&6戦未勝利となっている。

12位FC岐阜は15位Y.S.C.C.横浜のホームに乗り込み、2-1で勝利。18分に田口裕也のゴールで先手を奪い、そのまま折り返した岐阜だが、76分にYS横浜も菊谷篤資の一発で食いさがる。そうして最終盤に入った岐阜だが、44分に粟飯原尚平のゴールが生まれ、そのまま試合をクローズ。岐阜が実に10試合ぶりの白星を掴み、YS横浜は今季初の3連敗となっている。◆第17節6/15(土)FC大阪 2-1 ガイナーレ鳥取Y.S.C.C.横浜 1-2 FC岐阜6/16(日)《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs テゲバジャーロ宮崎松本山雅FC vs アスルクラロ沼津《14:00》カマタマーレ讃岐 vs ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 vs 奈良クラブ《14:05》カターレ富山 vs 大宮アルディージャ《18:00》いわてグルージャ盛岡 vs AC長野パルセイロFC今治 vs SC相模原《19:00》FC琉球 vs 福島ユナイテッドFC