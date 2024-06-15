²¬¿µÇ·½õ¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶â¤ò¡×¡¡ÂÎÁàÆÁ½§²ñ¤¬¸ÞÎØ»ÅÍÍ¤Î´ï¶ñÆ³Æþ
¡¡ÂÎÁàÃË»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²¬¿µÇ·½õ¤È¿ùÌîÀµ¶Æ¡Ê¤È¤â¤ËÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤ë½êÂ°Àè¤ÎÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2¿Í¤Î½éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¸ÞÎØ»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹À½¤Î´ï¶ñ¤òÆ³Æþ¡£20ºÐ¤Î²¬¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤ÎNHKÇÕ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿²¬¤Ï¡¢½ÕÀè¤«¤é¹øÄË¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£¡ÖÄË¤ß¤Ï¤À¤¤¤Ö¼è¤ì¤Æ¡¢¾õÂÖ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¿ùÌî¤Ï¡ÖºÙ¤«¤Ê´¶³Ð¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¤¤Ö¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£