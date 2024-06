Hiro(Vo)、Kazuki(G, Vo)、Takahiro(G ,Vo)のオリジナルメンバーに加え、これまでサポートとして支えていたHayato(B, Cho)、Ryo(Dr, Cho)が正式加入したSHADOWSは、2024年1月に5人体制のバンドとなった。その彼らがEVIL STAGEに登場だ。インスト曲「Flare」から「Senses」の流れで幕を開けると、SLAYER譲りの極悪リフを刻み、疾走感抜群に駆け抜けていく。KazukiとTakahiroの激情ヴォーカルに挟まれる中、Hiroの抜けのいいハイトーンヴォイスもその中心で映え渡るようだ。また、バンドの演奏も強く、太く、一枚岩となった頑健なサウンドを叩きつけ、現体制によるSHADOWSが絶好調であることを肌で感じるほど。

■セットリスト



1. Flare2. Senses3. So What4. Into The Line5. My Direction6. CLIMB7. All I Want8. BEK9. Chain Reaction10. Fail