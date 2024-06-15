都市型ロック（HR/MR）フェス＜CRASH CRISIS＞第二弾出演者を発表
この夏お台場R地区で開催される都市型ロック（HR/MR）フェス＜CRASH CRISIS＞の第二弾出演者が発表された。
80年代初期から活動し海外にも進出、日本を代表する正統派ヘヴィメタルバンドのANTHEM、聖飢魔IIの創始者にしてギタリストのダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures（ゲスト有り）、ブリティッシュハードロックをベースに津軽弁での歌唱など独特の音楽性を放つ人間椅子、アンダーグラウンドな音楽性と最凶最速を掲げるDEVILOOF、以上の4組が第二弾出演者と発表された。
ライブ・イベント情報
日時：2024年8月12日(月祝) 10:00開場 / 11:00開演
会場：お台場R地区 WATERRAND特設会場
東京都江東区青海1丁目1-1 青海R区画
【出演者】
・ANTHEM
・Damian Hamada’s Creatures（ゲスト有り）
・人間椅子
・DEVILOOF
・LOUDNESS
・Crystal Lake
・SHOW-YA
・NEMOPHILA
＊順不同
チケット料金 ：スタンディング11,000円（税込）＊小学生以上チケット必要
一般発売 ：7月6日（土）10時〜
ローソンチケット https://l-tike.com/crashcrisis/
オフィシャルWEB
https://www.crcr.asia/
主催：CRASH CRISIS実行委員会 with WATERRAND PROJECT
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