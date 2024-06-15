この夏お台場R地区で開催される都市型ロック（HR/MR）フェス＜CRASH CRISIS＞の第二弾出演者が発表された。

80年代初期から活動し海外にも進出、日本を代表する正統派ヘヴィメタルバンドのANTHEM、聖飢魔IIの創始者にしてギタリストのダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures（ゲスト有り）、ブリティッシュハードロックをベースに津軽弁での歌唱など独特の音楽性を放つ人間椅子、アンダーグラウンドな音楽性と最凶最速を掲げるDEVILOOF、以上の4組が第二弾出演者と発表された。

先日発表された第一弾出演者は、日本が世界に誇るMSGのステージに立つという快挙を成し遂げ、名実共に日本を代表するLOUDNESS、デビュー40th Yearに突入し100本ライブ敢行をぶち上げたガールズロックバンドのパイオニアSHOW-YA、2002年東京で結成されたメタルコアバンドで活躍の場を海外にも求めるCrystal Lake、今年2月に日本武道館ワンマンライブを成し遂げ新体制で臨む8月からワンマンツアーが待ち遠しいNEMOPHILAがラインアップされている。

ライブ・イベント情報

＜CRASH CRISIS＞
日時：2024年8月12日(月祝) 10:00開場 / 11:00開演
会場：お台場R地区 WATERRAND特設会場
東京都江東区青海1丁目1-1 青海R区画

【出演者】
・ANTHEM
・Damian Hamada’s Creatures（ゲスト有り）
・人間椅子
・DEVILOOF
・LOUDNESS
・Crystal Lake
・SHOW-YA
・NEMOPHILA
＊順不同

チケット料金 ：スタンディング11,000円（税込）＊小学生以上チケット必要
一般発売 ：7月6日（土）10時〜
ローソンチケット https://l-tike.com/crashcrisis/
オフィシャルWEB
https://www.crcr.asia/
主催：CRASH CRISIS実行委員会 with WATERRAND PROJECT