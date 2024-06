ヴァトレニの英雄は有終の美飾れるか/ルカ・モドリッチ(クロアチア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■クロアチア代表出場回数:6大会連続8回目最高成績:ベスト8(1996、2008)ユーロ2020結果:ベスト16

予選結果:グループD・2位監督:ズラトコ・ダリッチ◆注目選手MFルカ・モドリッチ(レアル・マドリー)1985年9月9日(38歳)今大会を最後に代表引退が見込まれるヴァトレニの英雄。マンチェスター・シティ加入1年目で存在感を示したヨシュコ・グヴァルディオル、レバークーゼンのブンデスリーガ無敗優勝に貢献したヨシプ・スタニシッチら若手の台頭もあるが、今大会でもクロアチアの主軸を担うのはモドリッチ、イバン・ペリシッチ、ドマゴイ・ヴィダら重鎮3人を中心とする、“オーバー30”のベテラン選手たちだ。その中でも38歳という年齢を鑑みれば、今度こそ代表引退の可能性が濃厚となるマエストロの一挙手一投足に大きな注目が集まる。歴代最多175キャップを刻む代表チームでは依然として絶対的な主力に君臨し続けるモドリッチだが、所属クラブのレアル・マドリーでは世代交代の波にあらがえず、今季の公式戦46試合出場の大半は途中出場となった。現状ではエル・ブランコとの1年契約にサインする見込みだが、キャリア終焉が近づいていることは間違いない。個人として通算5度目の出場となるユーロだが、準優勝や3位入賞を果たしたワールドカップやネーションズリーグに比べて苦手としており、ベスト8が最高成績。今大会もグループステージ最激戦区のひとつであるイタリア、スペインとタフな相手との対戦となるが、大舞台でこそ輝くヴァトレニの司令塔の傑出したゲームメーク能力、勝負強さに期待したい。◆試合日程6月15日(土)《25:00》【B】スペイン代表 vs クロアチア代表6月19日(水)《22:00》【B】クロアチア代表 vs アルバニア代表6月24日(月)《25:00》【B】クロアチア代表 vs イタリア代表◆招集メンバーGK1.ドミニク・リヴァコビッチ(フェネルバフチェ/トルコ)12.ネディリコ・ラブロビッチ(リエカ)23.イビツァ・イヴシッチ(パフォス/キプロス)DF2.ヨシプ・スタニシッチ(レバークーゼン/ドイツ)3.マリン・ポングラチッチ(レッチェ/イタリア)4.ヨシュコ・グヴァルディオル(マンチェスター・シティ/イングランド)5.マルティン・エルリッチ(サッスオーロ/イタリア)6.ヨシプ・シュタロ(アヤックス/オランダ)19.ボルナ・ソサ(アヤックス/オランダ)21.ドマゴイ・ヴィダ(AEKアテネ/ギリシャ)22.ヨシプ・ユラノビッチ(ウニオン・ベルリン/ドイツ)MF7.ロヴロ・マイェル(ヴォルフスブルク/ドイツ)8.マテオ・コバチッチ(マンチェスター・シティ/イングランド)10.ルカ・モドリッチ(レアル・マドリー/スペイン)11.マルセロ・ブロゾビッチ(アル・ナスル/サウジアラビア)13.ニコラ・ヴラシッチ(トリノ/イタリア)15.マリオ・パシャリッチ(アタランタ/イタリア)18.ルカ・イバンシッツ(フェイエノールト/オランダ)25.ルカ・スチッチ(レッドブル・ザルツブルク/オーストリア)26.マルティン・バトゥリナ(ディナモ・ザグレブ)FW9.アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム/ドイツ)14.イバン・ペリシッチ(ハイドゥク・スプリト)16.アンテ・ブディミル(オサスナ/スペイン)17.ブルーノ・ペトコビッチ(ディナモ・ザグレブ)20.マルコ・ピアツァ(リエカ)24.マルコ・パシャリッチ(リエカ)