<SATANIC CARNIVAL>出演は6年ぶりとなった、四星球。その気合いの入れようは、30分間のステージでここまでやるか!というほど。夢の国もびっくりのテーマパークぶりだった。「舞浜からきました〜」とにこやかにステージに登場したのは、某有名キャラクターに扮した北島康雄(Vo)。そして仲間を紹介しますと続々とステージに出てきたのは、某おもちゃのフィギュアに扮したU太(B)、そしてランプの魔神に扮したモリス(Dr)、最後にステージを這うように登場したのは女の子の人魚に扮したまさやん(G)。今回も小道具担当・段ボーラーまさやんの力作である。が、見るからにカオスなステージ上に北島は「ここでよかったんですか!?」と観客に問うところからはじまるという、四星球ならではのステージだ。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000