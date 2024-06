北海道内全域中心に展開！ノースドローンショー

ノースドローンショーは、北海道上士幌町を拠点とし、道内全域を中心にドローンショーを提供する企業として設立されました。

ノースドローンショー



ノースドローンショーは「一度は生で見てみたい」「地元のお祭りでも実施したい」という声はたくさんあるものの、「高価で手が出せない」という声を多く耳にします。

ドローンショーのアニメーション(※)を一任いただくことで制作コストを抑え、リーズナブルに提供しています。

※アニメーションのモチーフは打合せを重ね決定します。キャラクターやロゴなども可能です。

■ドローンショーの実施について

ドローンショーは機体数に応じて飛行エリアを設け、エリア内は関係者以外立ち入り禁止とし、安全を確保した上で実施します。

費用については、国内における一般的なドローンショーの相場よりもリーズナブルに提供します。

開催中止条件としましては、雨天(2mm以上の雨)や強風(5m/sを超える風)の気象条件では中止とします。

■機体性能

機体は「EMO-JP」パフォーマン時間として10〜15分程度の飛行が可能で、アニメーションは10〜15点を映し出すことができます。

環境温度は-10〜50℃での飛行が可能となっています。

※パフォーマンス時間やアニメーション数は参考値です。

外気温やアニメーション内容によって変動します。

※国内最大級のドローンショー企業 レッドクリフ社と同じ機体を使用しています。

■企業ロゴ

ドローンショー企業として、ロゴのモチーフはドローンの機体自体ではなく、ドローンショーをイメージしたシンメトリーな形状をシンボルとしています。

