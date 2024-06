Cisco Talos Intelligence Groupは6月13日(米国時間)、「Operation Celestial Force employs mobile and desktop malware to target Indian entities」において、2018年から継続的に実行されているマルウェアを配布するサイバー攻撃のキャンペーン「Operation Celestial Force」に関する最新の分析結果を伝えた。このキャンペーンは主にインド政府および防衛関連組織や個人を標的にしており、パキスタンの脅威アクターにより運営されていると推測されている。

Operation Celestial Force employs mobile and desktop malware to target Indian entities○脅威グループ「Cosmic Leopard」の概要Cisco TalosはOperation Celestial Forceとして実行されている複数のキャンペーンの実行者について、パキスタンの複数の脅威アクターと推定している。これら脅威アクターが使用した戦術、技術、手順(TTPs: Tactics, Techniques, and Procedures)は、パキスタンの持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループの「Transparent Tribe」と一部重複しており、このAPTグループの関与も疑われている。Cisco Talosは一連の攻撃の実行者たちを識別するため、「Cosmic Leopard」と総称し、追跡している。Cosmic Leopardは2018年の活動初期ではWindows向けのマルウェア「GravityRAT」を開発・使用した。2019年ごろからはAndroid向けのGravityRATを開発し、標的にモバイルデバイスを加えている。○侵害経路Cosmic Leopardは、初期感染を行う際、スピアフィッシング攻撃とソーシャルエンジニアリング攻撃を実行するとされる。最近はソーシャルネットワーキングサービス(SNS: Social networking service)を介して標的に接触し、信頼関係を構築してからGravityRATまたはマルウェアローダー「HeavyLift」を配布する戦術を使用している。マルウェアローダー「HeavyLift」の配布サイト 引用:Cisco Talos配布するマルウェアは標的ごとに最適なものを選択しているとみられ、モバイルデバイスに対してはAndroid版のGravityRAT、Windowsに対してはGravityRATまたはHeavyLift、macOSに対してはHeavyLiftを使用する。いずれのマルウェアも攻撃者のコマンド&コントロール(C2: Command and Control)サーバに接続し、管理インタフェース「GravityAdmin」を通じて操作する。侵害経路 引用:Cisco Talos○管理インタフェース「GravityAdmin」とはCosmic Leopardは窃取した情報の確認とマルウェアの操作に管理インタフェース「GravityAdmin」を使用する。GravityAdminは起動時にユーザーID、パスワード、キャンペーンIDの入力を求める。ユーザー認証が必要なことから、複数のユーザーによる管理を前提にしていることがわかる。GravityAdminの認証画面 引用:Cisco TalosCisco Talosは調査過程で判明したセキュリティ侵害インジケーター(IoC: Indicator of Compromise)を「IOCs/2024/06 at main · Cisco-Talos/IOCs · GitHub」にて公開しており、必要に応じて活用することが望まれている。