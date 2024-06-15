·ËÆî¸÷¤¬¿ÉË·¼£Ïº»á¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì²áµî¡¡¤¶¤³¤Ð¤µ¤óÂåÂÇ¤Ç¶¦±é¤â¡Ö¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ê¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÆî¸÷¤¬£±£µÆü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡££±£²Æü¤Ë£·£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¸÷¤Ïë¾Êó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¼¤ó¤½¤¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¼¤ó¤½¤¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤¼¤ó¤½¤¯¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î»ýÉÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤â£±£°£³ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ê¤ÉÄ¹À¸¤¤Î²È·Ï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤â¤¼¤ó¤½¤¯¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¿¡£¡Ø¤¼¤ó¤½¤¯¤Ç¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¼¤ó¤½¤¯¤òÇä¤ê¤â¤ó¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤±¤É¡£²¿ÅÙ¤«È¯ºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÆÍÁ³¤Ë»ö¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÊý¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈ¸²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Æî¸÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ë¤Ë½Ð¤Ï¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤³Ú¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ä¤±¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¤«¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÄË²÷¡ª¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö²ÈÂ²¤Î¥Í¥¿¡¢°ìÀÚ¸À¤¨¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤È¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤¬²ÈÂ²¤Î¥Í¥¿¤ÇÇú¾Ð¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼»ÅÊ¡£¡ÖÉé¤±¤óµ¤¤¬½Ð¤Æ¥À¡¼¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆî¸÷¡Ë¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¶Ú¤òÄÌ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢°ì²ó¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ê¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¡Ê¤ä¤·¤¡Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¤½¤³¤ÏÁá¤¯»Ï¤á¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ë»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤¶¤³¤Ð»Õ¾¢¤¬¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¿¤«¤¸¤ó¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ï¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆî¸÷¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤¬¡Ø½Ð¤¨¤Ø¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤ó¿ÉË·¼£Ïº¤¬¤ä¤Í¡¢¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ê¡Ä¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌàÈô¤Ó²Ðá¤Ë¥ê¥ó¥´¤ÏÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî¸÷¤Ï¡Ö¤¢¤ì¼ýÏ¿¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¿ÉË·¼£Ïº¤Ë¥¬¡¼¥Ã¤È¸À¤¦¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ù¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»ß¤á¤ËÍè¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é²¶¤Ï¡¢¡Ø¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍè¤¿¤±¤É¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈÍè¤¨¤Ø¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¸À¤ï¤ó¤ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ê¤¬¤é²û¤«¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£