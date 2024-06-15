◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１８節 Ｃ大阪―浦和（１５日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪―浦和のスターティングメンバーが発表され、Ｃ大阪はオランダ１部ＡＺから完全移籍でオファーを受けているというＤＦ毎熊晟矢（せいや）が不在の中、右サイドバックには桃山学院大の後輩ＤＦ奥田勇斗が入った。Ｕ―２３日本代表ＤＦの西尾隆矢が鳥海晃司とセンターバックを務める。また、元日本代表ＭＦ香川真司は５試合連続メンバー外となった。

一方、浦和はオーストラリア１部・Ａリーグに来季から新規参入するオークランドＦＣ（ニュージーランド）から獲得オファーを受けている元日本代表ＤＦ酒井宏樹がベンチ入りした。

▽以下はスターティングメンバー。

【Ｃ大阪】

▼ＧＫ 金鎮鉉（キム・ジンヒョン）

▼ＤＦ 船木翔、奥田勇斗、鳥海晃司、西尾隆矢

▼ＭＦ 田中駿汰、奧埜博亮、ビトールブエノ

▼ＦＷ レオセアラ、カピシャーバ、ルーカスフェルナンデス

▼控えメンバー 清水圭介、山下達也、平野佑一、上門知樹、為田大貴、柴山昌也、渡辺りょう

【浦和】

▼ＧＫ 西川周作

▼ＤＦ 石原広教、佐藤瑶大、マリウスホイブラーテン、渡辺凌磨

▼ＭＦ 伊藤敦樹、岩尾憲、安居海渡

▼ＦＷ 前田直輝、チアゴサンタナ、大久保智明

▼控えメンバー 牲川歩見、酒井宏樹、井上黎生人、大畑歩夢、武田英寿、ブライアンリンセン、興梠慎三