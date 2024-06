キャサリン皇太子妃が声明文を発表し、チャールズ国王の公式誕生日祝賀祭「トゥルーピング・ザ・カラー」に出席することを伝えた。皇太子妃はウィンザーで撮影した最新ポートレートを公開するとともに、現在の健康状態を報告した。皇太子妃は今後も数か月間、がんの治療を続けるそうで、今は体調が良い日もあれば、悪い日もあるという。現地時間14日、ケンジントン宮殿の公式SNSがキャサリン皇太子妃の近影と声明文を公開した。

皇太子妃は3月にがんの治療を開始したと公表し、回復するまで王室公務は休んでいる。今回公開されたのは、フォトグラファーのマット・ポルテウス氏が今週、英ウィンザーで撮影したポートレートだ。マット氏は、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃のお気に入りのプライベート・フォトグラファーだ。写真は、皇太子妃が大きな木にもたれかかり、腕を組んで空を見上げている姿を捉えたものだ。皇太子妃は緩くウェーブしたロングヘアを下ろし、耳にはパールのドロップ・イヤリングを着けている。白いTシャツとスキニージーンズにベージュのストライプジャケットを羽織り、素足に白いスニーカーを履いたリラックスした装いだ。声明文では、「ここ数か月間、みなさまからのサポートや励ましの優しいメッセージに感激しました。これらがウィリアムと私の世界を大きく変えてくれ、私達が辛い時期を乗り越える助けとなりました」と感謝を述べた。そして、がんの治療中である皇太子妃は、現在の健康状態についてこのように説明した。「私は順調に回復しています。化学療法を受けたことがある方なら理解して頂けるでしょうが、調子が良い日もあれば、悪い日もあります。体調が悪い日は、体が弱く疲れているように感じます。しかし体調が良く、強くなったと感じる日には、調子が良いことを最大限に生かしたいと思うものです。」さらに皇太子妃は、今後の治療の予定と日常生活への復帰に対する期待を述べた。「私の治療は継続中で、あと数か月は続くことになります。体調が回復した日には、学校行事に参加したり、元気をくれて前向きな気持ちになれることをする個人的な時間に費やしたり、自宅で少し仕事を始めることができれば嬉しいです。」また、現地時間15日に英ロンドンで開催されるチャールズ国王の公式誕生日祝賀祭「トゥルーピング・ザ・カラー」に出席することを公表した。「私は今週末、国王の誕生日のパレードに家族と参加することを楽しみにしています。そして夏の間、いくつかの公務に参加したいと思っています。しかし同時に、私は今も完全に回復していないことを理解しています。」「私は忍耐強くなる方法を学んでいます。一日一日を大切にし、自分の体の声に耳を傾け、癒しのために必要な時間を過ごすことを自分に許しています。」最後に「みなさまのご理解と、勇敢にも自身の体験談を語ってくださった方々に、心より感謝します」と述べると、自身の頭文字“C”の著名を記した。「トゥルーピング・ザ・カラー」では、キャサリン皇太子妃がジョージ王子(10)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)と馬車に乗り、バッキンガム宮殿に向かうパレードに参加する予定だ。その後、王室メンバーとともに宮殿のバルコニーに登場することになる。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Reflecting on an insightful morning at @hopestreet_ost」「I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months.」』『The Prince and Princess of Wales X「I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)