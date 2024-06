ラ・ロハ浮沈のカギを握る世界最高峰のピボーテ/ロドリ(スペイン代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■スペイン代表出場回数:8大会連続12回目最高成績:優勝(1964、2008、2012)

ユーロ2020結果:ベスト4予選結果:グループA・1位監督:ルイス・デ・ラ・フエンテ◆注目選手MFロドリ(マンチェスター・シティ)1996年6月22日(27歳)ラ・ロハ浮沈のカギを握る世界最高峰のピボーテ。“ティキ・タカ”隆盛の2008年大会、2012年大会の連覇から10年以上が経過し、すっかりフットボールのトレンドが変化した中、近年はユーロ、ワールドカップの舞台で苦戦が続くスペイン代表。FWラミン・ヤマルと楽しみなティーンエイジャーに大きな期待が集まる一方、黄金期に比べて各ポジションのタレントは小粒となり、真のワールドクラスと呼べるタレントはマンチェスター・シティの中盤に君臨する27歳MFのみと言っても過言はなく、今大会のキーマンとなるはずだ。ビジャレアルで台頭し、アトレティコ・マドリーを経て2019年に加入したシティで稀代の名将グアルディオラの薫陶を受け、世界最高峰のピボーテに進化を遂げたロドリは、巧さ、強さ、戦術眼をハイレベルで完備する完全無欠のMF。的確なポジショニング、視野の広さ、複雑な状況を瞬時に処理する判断能力の高さによって攻守両面で難度の高いプレーを事もなげにやってのける安定感が最大の特長だ。シティの前人未踏のリーグ4連覇に貢献し、直近のFAカップで敗れるまで出場した公式戦74試合連続無敗という快記録を残した“負けない男”は、前大会王者イタリアとクロアチアと同居した最激戦区突破を目指す無敵艦隊にとって最も重要な存在となるはずだ。◆試合日程6月15日(土)《25:00》【B】スペイン代表 vs クロアチア代表6月20日(木)《28:00》【B】スペイン代表 vs イタリア代表6月24日(月)《25:00》【B】アルバニア代表 vs スペイン代表◆招集メンバーGK1.ダビド・ラヤ(アーセナル/イングランド)13.アレックス・レミロ(レアル・ソシエダ)23.ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)DF2.ダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)3.ロビン・ル・ノルマン(レアル・ソシエダ)4.ナチョ・フェルナンデス(レアル・マドリー)5.ダニ・ビビアン(アスレティック・ビルバオ)12.アレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/ドイツ)14.アイメリク・ラポルテ(マンチェスター・シティ/イングランド)22.ヘスス・ナバス(セビージャ)24.マルク・ククレジャ(チェルシー/イングランド)MF6.ミケル・メリーノ(レアル・ソシエダ)8.ファビアン・ルイス(パリ・サンジェルマン/フランス)15.アレックス・バエナ(ビジャレアル)16.ロドリ(マンチェスター・シティ/イングランド)18.マルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ)20.ペドリ(バルセロナ)25.フェルミン・ロペス(バルセロナ)FW7.アルバロ・モラタ(アトレティコ・マドリー)9.ホセル(レアル・マドリー)10.ダニ・オルモ(RBライプツィヒ/ドイツ)11.フェラン・トーレス(バルセロナ)17.ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)19.ラミン・ヤマル(バルセロナ)21.ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ)26.アジョセ・ペレス(レアル・ベティス)