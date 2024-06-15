京都vs札幌 スタメン発表
[6.15 J1第18節](サンガS)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 23 豊川雄太
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 28 鈴木冬一
MF 10 福岡慎平
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 11 山崎凌吾
FW 22 一美和成
監督
チョウ・キジェ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 6 中村桐耶
DF 47 西野奨太
DF 50 岡村大八
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
FW 14 駒井善成
FW 99 小林祐希
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
MF 16 長谷川竜也
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
FW 40 出間思努
監督
ペトロヴィッチ
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 23 豊川雄太
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 28 鈴木冬一
MF 10 福岡慎平
FW 11 山崎凌吾
FW 22 一美和成
監督
チョウ・キジェ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 6 中村桐耶
DF 47 西野奨太
DF 50 岡村大八
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
FW 14 駒井善成
FW 99 小林祐希
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
MF 16 長谷川竜也
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
FW 40 出間思努
監督
ペトロヴィッチ