[6.15 J1第18節](サンガS)

※19:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 18 松田天馬

MF 19 金子大毅

MF 23 豊川雄太

MF 39 平戸太貴

FW 14 原大智

控え

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

DF 28 鈴木冬一

MF 10 福岡慎平

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 11 山崎凌吾

FW 22 一美和成

監督

チョウ・キジェ

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 6 中村桐耶

DF 47 西野奨太

DF 50 岡村大八

MF 27 荒野拓馬

MF 30 田中宏武

MF 33 近藤友喜

MF 88 馬場晴也

FW 7 鈴木武蔵

FW 14 駒井善成

FW 99 小林祐希

控え

GK 17 児玉潤

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

MF 16 長谷川竜也

MF 35 原康介

MF 37 田中克幸

FW 40 出間思努

監督

ペトロヴィッチ