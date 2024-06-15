月蝕會議、7月4日に「7周年定例會議」配信決定
6月15日（土）で月蝕會議が7周年を迎えたことを記念し、7月4日（木）21時より『月蝕會議 7周年定例會議』が配信されることが発表された。
『月蝕會議 7周年定例會議』は、月蝕會議 公式YouTubeチャンネルにて生配信で実施されるトークイベントで、2024年5月に行われたEVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2024や、9月19日（木）に発売を予定しているゲーム「Death end re;Quest Code Z」のオープニング主題歌「Over my DEAD copy」に関する制作秘話など、月蝕會議の7周年を振り返る内容となる。
『月蝕會議 7周年定例會議』
メンバー：エンドウ./ Billy/鳥男/楠瀬タクヤ
7月4日（木）開演21：00予定
配信：月蝕會議 公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/live/0_c8_EUqz60
※アーカイブ配信は予定しておりません。
月蝕會議「Over my DEAD copy」
配信：https://gesshoku.lnk.to/OmDcPR
◆月蝕會議オフィシャルサイト