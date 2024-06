今もまだ、耳の調子がおかしい。PCのキーボードを叩く音が遠くに聞こえる。原因は明らか、FIGHT IT OUTだ。サウンドチェックの時点でEVIL STAGEに極悪な音が鳴り響いた。自分のような初見の人間でもグッと惹きつけられる、目の覚めるようなハードコアサウンド。普段立つことのない大会場での鳴りを確かめるかのように、ゆっくりザクザクとギターが刻まれるたびに胸が高鳴る。ステージに目をやると、両サイドには大量のギャラリーが集まっていた。

1. Hatred2. ANNOYING3. THAT'S SAGGIN4. False Killer5. SKEPTIC6. THREAT7. CRASH THE BOX8. Useless Society's Affair

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



