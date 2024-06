SE「New Cosmos」が流れるなか、オーディエンスの大歓声で出迎えられたdustbox。嬉しそうに拍手も歓声も浴びながら、SUGA(Vo, G)はこう叫んだ。──「サタニックカーニバル! 本気でいこうぜ、思いっきりやろうぜ!!」気合いの入りまくった叫び声の直後、SEにカウントダウンのアナウンスが重なり、最後の“IGNITION!”を合図に、SUGAがキレのあるリフを炸裂。dustboxのライブではすっかりおなじみの「Riot」で、メンバー3人もオーディエンスも、エンジン全開のフルスロットル。ガンガンにクラウドサーフも起これば、腕も上がるし、ハンドクラップも静まることがない。まさに最幸のライオットがここに生まれていく。

■セットリスト

1. Riot

2. Still Believing

3. Break Through

4. Bitter Sweet

5. To All My Friends

6. Here Comes A Miracle

7. Hurdle Race

8. Jupiter

9. Just One Minutes

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

「でっけえ声、出せるか? 今日を楽しみにしてきたその気持ちを出してくれ!」そう言いながら「Still Beliveving」に突入すると、サビやコーラスではフロアからでっけえ声どころか、どでかい歌声もあがる。全員の気持ちをつかみ、そして一人残らずボルテージも高めさせてくdustbox。すでに結成から28年、精力的なツアーで鍛え上げ続けているライブバンドぶりは、そういったところにも現れている。そしてまた注目すべきは、トリオというバンドの最小編成だが、SUGAもJOJI(B, Vo)もYU-KI(Dr)も、小ワザをいたるところで効かせまくるところ。3人とも彩り豊かなフレージングも決めながら、必要にして十分なバランス。余計な雑味がない。だからdustboxの楽曲は浴びているだけで気持ちがいい。さらに歌詞でつづられたストーリーや想いに触れると、内側からエネルギーも湧き上がってくる。つまり気持ち良くて元気にさせるdustboxである。そんな光景が客席フロアに広がる。「サタニックも10回目になるのかな。何回も出れて嬉しいです。思い入れのあるイベントなんで、すごく楽しみにしてきましたよ」SUGAのその言葉に「ということで新曲を持ってきました」と続けたのはJOJI。dustboxが<SATANIC CARNIVAL>を愛するみんなに響かせたのは「To All My Friends」。イントロこそ大きなメロディの歌が広がるが、展開と共に小気味よく疾走。さらに「Here Comes A Miracle」「Hurdle Race」とキラーチューンが続き、オーディエンスの大好物ばかりを並べた満漢全席のようだ。しかも濃厚にしてエネルギッシュな逸品ばかり。「Jupiter」「Just One Minutes」も繰り出される。そんなセットリストを組むところに、dustboxから<SATANIC CARNIVAL>への感謝、愛情、熱い心意気が感じられるステージでもあった。取材・文◎長谷川幸信撮影◎岸田哲平