à¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤èÄ«¿©á¤ò14Ëü¿Í¤¬Àä»¿¡¡¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¤È¤â¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Äê¿©¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î»°³Ñ¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Íñ¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¶ñÂô»³¤ÎÆÚ½Á¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×......¤¤¤ä¤à¤·¤í¡Ö¤¦¤ó¡ª¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÄêÈÖ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï²¬»³¸©ºß½»¤Î¼çÉØ¡¦emg¡Ê¡÷eim5n¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯6·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿emg¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÚ½Á¤ÏÁ°Æü¤ËµÁÉãÂð¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î»Ä¤ê¤Ç¡¢Â¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£»°³Ñ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÍñ¾Æ¤¤È¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊÁ¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ëÄê¿©¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é14Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê14ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÍñ¾Æ¤¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤...¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÎÞ¤Á¤ç¤Á¤ç¤®¤ì¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¸¥Î©¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¡×
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÄ«¿©¤ä¡Á¡×
¤¤Ã¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë