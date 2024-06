◆CrazyBoy(ELLY)、アーティストのトリで沖縄盛り上げる

【モデルプレス=2024/06/15】CrazyBoyことELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)が15日、沖縄アリーナで開催されたファッションイベント「ミュゼプラチナム Presents OKINAWA COLLECTION 2024」(以下、オキコレ2024)に出演した。アーティストのトリとして登場したCrazyBoyは、「沖縄楽しんでますか!」「沖縄でライブできることを嬉しく思っています」と叫び、早速会場を盛り上げる。「Chi-Ki-Chi-Ki-Haa」「LIKE THAT」「Ex-GIRLFRIEND/Lovers Again」「LOCO」とミドルテンポの楽曲でステージをゆっくりと熱くしていった。

◆沖縄コレクション(オキコレ)初のアリーナ開催

◆ELLYセットリスト

「CHEDDAR」からはさらにボルテージを上げた楽曲を続け「GET IT ON」「NEOTOKYO」とアップテンポなメロディでたたみかけたとこで「また沖縄のみなさんすぐに会いましょう!」と呼びかけ、全7曲を披露し終えるとともにステージを後にした。2023年9月に那覇・波の上うみそら公園で初開催され、大きな盛り上がりを見せた「オキコレ」。初のアリーナ開催となる今回のコンセプトは「NEW CHAPTER」。沖縄の活力ある持続的発展を目指し、国内だけでなく世界中へ沖縄の魅力を発信していく。HIMEKA、中町綾、みとゆならが出演するほか、ELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、Da-iCE、FRUITS ZIPPERといったアーティストがパフォーマンスを披露。MCはなこなこカップルのこーくんと棚原里帆が務めた。(modelpress編集部)M1 Chi-Ki-Chi-Ki-HaaM2 LIKE THATM3 Ex-GIRLFRIEND/Lovers AgainM4 LOCOM5 CHEDDARM6 GET IT ONM7 NEOTOKYO【Not Sponsored 記事】