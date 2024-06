WAKER、6月30日に東京で初のファンコンサートを開催！パワーアップしたパフォーマンスに期待

話題の6人組ボーイズグループWAKERが、6月30日(日)東京・TIAT SKY HALLにて「2024 WAKER FAN-CON IN JAPAN TO MY SLEEPER」を開催する。WAKERは2023年秋に、電撃的にグループ始動を発表したK-POPボーイズグループ。メンバーは、韓国人男性6名で構成され、全員がアイドル活動や韓国の各局で放送されたサバイバルオーディション番組出身であり、デビュー前から注目を集めた。

グループ名のWAKERは「覚醒させる人」という意味で「まだ目覚めていない若者たちの夢をノックする」という抱負が込められている。正式デビュー前の2023年12月に初来日公演を開催。期間中は連日満席が続き、グループとして初めての本格活動にもかかわらず、早くも話題沸騰となった。そして2024年1月8日に1stミニアルバム「Mission of School」を発売し、ついに韓国デビューを果たした。タイトル曲「ATLANTIS」は、レトロなシンセサイザーとエレキギターが調和したポップジャンルで、WAKERが実現していく新しい夢と、そこで向き合う秘密めいた物語の始まりを表現する曲になっている。ミュージックビデオには、何かを失い、力のない無彩色の少年6人が登場。しかし、実は少年たちは何かを失ったのではなく、まだ力を発見していない原石であり、それぞれの力と潜在能力を発見しながら光を探し、自ら輝くことを誓うストーリーが描かれている。そんな彼らは6月13日(木)から6月29日(土)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて「2024 WAKER LIVE IN JAPAN Re Start of WAKER」を開催中。待ちわびていた日本のファンの多くの関心と人気を集めている。そして今回の日本イベント最終日の6月30日(日)に東京・TIAT SKY HALLにて「2024 WAKER FAN-CON IN JAPAN TO MY SLEEPER」を開催することが決定した。端正な顔立ちと、高身長なスタイル、過去の経験を活かした実力を持った6人が一つとなり、イベントの最終日にファンに用意したファンコンでパワーアップしたパフォーマンスをぜひとも会場で見てほしい。

■イベント概要

「2024 WAKER FAN-CON IN JAPAN TO MY SLEEPER」

開催日時:2024年6月30日(日)1部 開演13:00 / 2部 開演17:30

会場:TIAT SKY HALL

(東京都大田区羽田空港2-6-5羽田空港第3旅客ターミナル直結4F)



【チケット代金】

1次チケット:前売7,700円(税込)

2次チケット:前売8,200円(税込)



【チケット販売期間】

・1次発売(チケット配送対応)

6月8日(土)12:00〜6月15日(日)18:00まで



・2次発売予定(チケット当日現地引換対応)

6月16日(日)12:00〜6月26日(水)23:59まで



