15日、金沢競馬場で行われた第7回日本海スプリント(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、道中は2番手につけ、3コーナーで先頭に立って押し切った吉田晃浩騎手騎乗の1番人気オヌシナニモノ(牡7、金沢・佐藤茂厩舎)が、8番人気エイシンアンヴァル(牡7、金沢・中川雅之厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒5(良)。

さらにアタマ差の3着に2番人気マリンデュンデュン(牡4、金沢・金田一昌厩舎)が入った。なお、3番人気ラスティネイル(牝6、金沢・川添明弘厩舎)は10着に終わった。

勝ったオヌシナニモノは、父カレンブラックヒル、母グラントリノ、その父グランデラという血統。昨年に続く日本海スプリントの連覇を達成した。

【勝ち馬プロフィール】

◆オヌシナニモノ(牡7)

騎手:吉田晃浩

厩舎:金沢・佐藤茂

父:カレンブラックヒル

母:グラントリノ

母の父:グランデラ

馬主:ニットー商事

生産者:大狩部牧場

【全着順】

1着 オヌシナニモノ 1人気

2着 エイシンアンヴァル 8人気

3着 マリンデュンデュン 2人気

4着 ソーラーフレア 6人気

5着 ガクチカキッズ 9人気

6着 ベニスビーチ 4人気

7着 サエチ 11人気

8着 コパノフランシス 10人気

9着 イルティモーネ 5人気

10着 ラスティネイル 3人気

11着 フェイマスダンディ 7人気