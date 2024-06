フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』を、7月14日12時から先行独占配信。毎週日曜に最新話を配信する。『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』キービジュアルドラマ『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』のオリジナル版は、2020年2月にタイ本国で放送開始するやいなや、Twitter(現・X)世界トレンド1位を記録するなど各国で話題沸騰となり、世界中から熱視線を浴びたBL作品。

恋愛がうまくいかない男子学生タインがクールなイケメン・サラワットに“偽の彼氏”になることを依頼したことから始まる物語で、冷たくぶっきらぼうなサラワットが見せる恋人を気遣うフリに、タインは翻ろうされていく。タイBLドラマ史上No.1と評される、メガヒットを記録した話題作だ。そんな今作が、タイBLドラマ史上日本初となる日本語吹替版となって登場。主役のサラワット役の吹替を担当する江口拓也、タイン役の斉藤壮馬を筆頭に、西山宏太朗、浪川大輔、榎木淳弥、白井悠介、小林千晃、前野智昭、島崎信長、千葉翔也、阿座上洋平、小野賢章ら人気アニメの主人公や有名海外映画の主役の声を演じる声優陣12人が集結し、メインキャストの吹替を担当する。【編集部MEMO】FODではほかにも、『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us〜縒り合わせる運命〜』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』といったタイのBLドラマを配信している。(C)GMMTV COMPANY LIMITED, All rights reserved