ステージに25周年のスペシャルなロゴがデカデカと掲げられるとSATAN STAGEは大きな歓声と熱気とで包まれた。そして登場したのはROTTENGRAFFTYの5人だ。現在、<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary “Blown in the Reborn Tour”>の真っ最中であり、バンドはすでにトップギアの状態である。もちろんツアー中でなくとも常に、ではあるが。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000