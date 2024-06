【AFP=時事】米人気歌手テイラー・スウィフト(Taylor Swift)の「ジ・エラズ・ツアー(The Eras Tour)」の英スコットランド公演で、熱狂して踊るファンによる揺れが会場から6キロ離れた地点で観測された。英地質調査所(British Geological Survey、BGS)が13日、明らかにした。エディンバラで今月7〜9日に行われた3公演では、20万人以上のファンを動員。各公演は、スコットランドのスタジアム・コンサートとして史上最多の観客動員数を更新した。

BGSの観測によれば、各公演で最も揺れが大きかったのは、ファンの間で人気が高い楽曲「Ready For It? 」と「Cruel Summer」、そして「Champagne Problems」の演奏中だった。特に「Ready for It? 」で観客が発生した振動による電力は約80キロワットで、車のバッテリー約6000個分に相当するという。スウィフトのコンサートで揺れが観測されるのは今回が初めてではなく、地質学者によれば、昨年7月の米ワシントン州シアトル(Seattle)での公演ではマグニチュード(M)2.3の地震に匹敵する揺れが発生した。