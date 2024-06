リハの段階から本番さながらに気迫の演奏を轟かせていたのは、札幌発のHIKAGEだ。その準備体操を経て、EVIL STAGEにGEN(Vo)、halki(G)、サポートのYasui(G)、Wataru(B)、ISSEI(Dr)のメンバー5人が並ぶと、「ISOLATION」で本編スタート。「お前らの力、全部貸してくれ!」と叫び、GENは1曲目からフロアに分け入り、観客をゼロ距離で焚きつけていく。次の「F.P.P」に入ると、メンバーはその場で飛び跳ね、観客もそれに追随し、演奏が進むにつれてサークルモッシュも勃発。いい意味で幕張メッセは濃密な空気が立ち込めるライブハウスと化していた。

1. ISOLATION2. F.P.P3. Before Sunrise4. NO WAY5. Happy6. SiCK

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000