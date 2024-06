華麗なる天才、古豪ハンガリー復活の期待背負うNo.10/ドミニク・ソボスライ(ハンガリー代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ハンガリー代表出場回数:3大会連続5回目最高成績:3位(1964)ユーロ2020結果:グループステージ敗退

予選結果:グループG・1位監督:マルコ・ロッシ◆注目選手MFドミニク・ソボスライ(リバプール)2000年10月25日(23歳)2023-24シーズンからリバプールに加入したソボスライ。日本代表MF遠藤航、アルゼンチン代表MFアレクシス・マク・アリスターと共に、中盤で期待を寄せられた1人だ。リバプールが7000万ユーロ(約118億円)の契約解除金を支払って獲得したRBライプツィヒから逸材。フィジカルも強く、テクニックを持ち合わせ、ブンデスリーガで異彩を放っていたソボスライは、ユーリティティ性も魅力だ。インサイドハーフがメインだが、元々はサイドアタッカーとしてプレー。ザルツブルク時代には南野拓実(モナコ)と両サイドを形成していたアタッカー。その後、ライプツィヒでシャドーのポジションでプレーし、より攻撃的な力を見せつける。ハンガリー期待の才能は“天才”と称されており、キックの精度がとにかく高く、ミドルシュートはお手のもの。威力、精度と申し分なく、リバプールでの1年目は数字を残せなかったが、ユーロの舞台での活躍に期待がかかる。◆試合日程6月15日(土)《22:00》【A】ハンガリー代表 vs スイス代表6月19日(水)《25:00》【A】ドイツ代表 vs ハンガリー代表6月23日(日)《28:00》【A】スコットランド代表 vs ハンガリー代表◆招集メンバーGK1.ペーテル・グラーチ(RBライプツィヒ/ドイツ)12.デーネシュ・ディブス(フェレンツヴァーロシュ)22.ペーテル・サッパノシュ(パクシュFC)DF2.アダム・ラング(オモニア・ニコシア/キプロス)3.ボトンド・バログ(パルマ/イタリア)4.アッティラ・サライ(フライブルク/ドイツ)5.アッティラ・フィオーラ(フェヘールヴァール)6.ヴィリー・オルバン(RBライプツィヒ/ドイツ)7.ロイク・ネゴ(ル・アーヴル/フランス)11.ミロシュ・ケルケズ(ボーンマス/イングランド)14.ベンデグーズ・ボラ(セルヴェット/スイス)18.ジョルト・ナジ(プスカシュ・アカデーミア)21.エンドレ・ボトカ(フェレンツヴァーロシュ)24.マールトン・ダルダイ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)MF8.アダム・ナジ(スペツィア/イタリア)10.ドミニク・ソボスライ(リバプール/イングランド)13.アンドラス・シャーファー(ウニオン・ベルリン/ドイツ)15.ラスロ・クラインハスラー(ハイドゥク・スプリト/クロアチア)16.ダニエル・ガズダグ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)17.カラム・スタイルズ(サンダーランド/イングランド)26.ミハーイ・カタ(MTKブダペスト)FW9.マルティン・アダム(蔚山現代/韓国)19.バルナバス・ヴァルガ(フェレンツヴァーロシュ)20.ロランド・サライ(フライブルク/ドイツ)23.ケヴィン・チョボト(ウーイペシュト)25.クリストフェル・ホルヴァート(ケチケメート)