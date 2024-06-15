[6.15 J2第20節](藤枝サ)

※18:00開始

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 35 内山圭

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 29 カルリーニョス

MF 13 大曽根広汰

MF 15 杉田真彦

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

FW 17 平尾拳士朗

FW 20 閑田隼人

控え

GK 41 北村海チディ

DF 16 山原康太郎

DF 99 ウエンデル

MF 6 新井泰貴

MF 10 榎本啓吾

MF 27 前田翔茉

FW 14 中川風希

監督

須藤大輔

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 14 中野嘉大

FW 10 カプリーニ

FW 13 小川慶治朗

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

MF 25 三田啓貴

FW 9 櫻川ソロモン

FW 20 村田透馬

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平