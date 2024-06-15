藤枝vs横浜FC スタメン発表
[6.15 J2第20節](藤枝サ)
※18:00開始
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 29 カルリーニョス
MF 13 大曽根広汰
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 17 平尾拳士朗
FW 20 閑田隼人
控え
GK 41 北村海チディ
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 27 前田翔茉
FW 14 中川風希
監督
須藤大輔
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
※18:00開始
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 29 カルリーニョス
MF 13 大曽根広汰
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 17 平尾拳士朗
FW 20 閑田隼人
控え
GK 41 北村海チディ
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 27 前田翔茉
FW 14 中川風希
監督
須藤大輔
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平