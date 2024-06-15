横浜FMvs町田 スタメン発表
[6.15 J1第18節](日産ス)
※16:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 44 吉田真那斗
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
監督
ハリー・キューウェル
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 7 平河悠
MF 18 下田北斗
MF 39 バスケス・バイロン
MF 45 柴戸海
FW 9 藤尾翔太
FW 11 エリキ
控え
GK 42 福井光輝
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 8 仙頭啓矢
FW 19 沼田駿也
FW 22 藤本一輝
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
※16:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 44 吉田真那斗
MF 17 井上健太
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
監督
ハリー・キューウェル
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 7 平河悠
MF 18 下田北斗
MF 39 バスケス・バイロン
MF 45 柴戸海
FW 9 藤尾翔太
FW 11 エリキ
控え
GK 42 福井光輝
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 8 仙頭啓矢
FW 19 沼田駿也
FW 22 藤本一輝
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛