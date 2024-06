「サタニックカーニバル、遊び慣れてます。オレたち、今から遊び方いっぱい教えるんで」というタナカユーキ(Vo, G)の頼もしすぎる言葉から始まったのがSPARK!! SOUND!! SHOW!!(以下、スサシ)。ダンサブルなヘヴィサウンドとカオティックな怪しさが渾然一体となった音像は、中毒性激高で他にはない持ち味。「†黒天使†」から問答無用で一気呵成に攻め立てていけば観客も一瞬でそこに折り重なり、序盤から熱気の渦巻き方が半端じゃない。

SE. BRUSH UP remixed by electric candy sand1. †黒天使†2. SCAR3. SKIMMING ME!!4. JUNGLE BUN DEM5. YELLOW6. GODSPEED7. MARS8. 南無9. スサシのマーチ

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000