「10-FEETの真裏を張れるのは俺達だけ!」。短く、しかしこれ以上ない自信を表す言葉を山本響(Vo,B)がポーンと放ち、Makiのライブがスタート。2010年代の日本のギターロック、メロディックパンクのアグレッションを併せ持ち、さらにはオルタナやグランジ、パワーポップまで食っていく網羅性が特徴の3ピースだが、その核心には常に山本のメロディがある。そして、その歌をつんのめる寸前のスピード感で後押ししていく“ザ・3ピース”なアンサンブルは、BPM以上の速さと鳴り以上のラウドネスを誇っている。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000