「まあ、いいや」──サウンドチェックの終盤、JESSE(Vo, G)が言った。もしかしたら若干の不安要素があったのかもしれないが、そのまま本編へ移る。「遊びたいヤツ、遊ぼうぜー!」「全然(声が)聞こえねえぞ!」と散々フロアを煽り散らしたあと、サタニックでの1曲目に選んだ「Love song」へ。ハンドマイクを手に歌いながら、JESSEはステージの下手、上手とゆっくり練り歩き、フロアを見つめる。まるで、今日サタニックに集まった連中の顔を一人ひとり確認しているかのようだった。

■セットリスト



1. Love song2. Numb3. We are The BONEZ4. Rusted Car5. New Original6. Thread & Needle7. SUNTOWN