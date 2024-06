PIZZA OF DEATHのバックアップを受け、今年3月、結成からわずか2年というスピードでメジャーデビューを果たしたサバシスターが<SATANIC CARNIVAL>のステージに立つ。直前のバックドロップシンデレラが残した熱気と彼女達に対する期待が入り混じりながら、むせかえるような暑さの中、「イエー、サタニック!」となち(Vo, G)が声を上げ、るみなす(G, Cho)が響かせたダイナミックなギターリフにたたみたけるようにGK(Dr, Cho)が連打するドラムロールからなだれこんだ1曲目は、3月にリリースした1stアルバム『覚悟を決めろ!』のタイトルナンバー。歌謡メロディがいきなり彼女達のユニークさを際立たせるが、なちによるタイトルコールが、観客に対する挑戦にも聞こえるという意味でも、サビの4つ打ちが観客の気持ちを駆り立てるという意味でも1曲目にぴったりだ。

■セットリスト

1. Ca Va?

2. 覚悟を決めろ!

3. ナイスなガール

4. リバーサイドナイト

5. 22

6. !

7. ミュージック・プリズナー

8. タイムセール逃してくれ

9. サバシスター's THEME

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

早速、観客のダイブが始まる(そして、ダイブは最後まで止まることがなかった)。そこから、ほろ苦い歌詞が耳に残るポップパンクナンバー「ナイスなガール」、カントリーパンクの「リバーサイドナイト」、ラモーンズとシド・ヴィシャスへのオマージュにも思える「22」、ダイナミックな演奏に、せつないメロディを落とし込んだ「!」と繋げ、手を振り続ける観客に休む間を与えない。「!」は、3人が重ねたハーモニーも聴きどころ。「正直、お客さんがこんなに集まってくれるなんて思いませんでした」とうれしい悲鳴を上げながら、なちは続けた。「まだ3年目のバンドです。3年目だけど、この時間に、このステージを用意してくれたISOさん(<SATANIC CARNIVAL>のプロデューサー)、見に来てくれたみんな、そして、やらせてくださいと決意した自分達を裏切りたくない。PIZZA OF DEATHの長女として、できることをやりきっていきます。アイラブPIZZA OF DEATH!」Hi-STANDARDに影響を受けながら、今までPIZZA OF DEATHに所属していたどのバンドとも違う個性を持つ彼女達が、PIZZA OF DEATHの長女という感覚を持っていることがおもしろいし、うれしいじゃないか。きっとそこにいる誰もが彼女達の成長を見守りながら応援していこうと思ったはず。青春パンクと思わせ、サビで2ビートを炸裂させた「ミュージック・プリズナー」からラストまで一気に駆け抜けるのかと思いきや、お立ち台の上でなちとるみなすが背中合わせにイントロを奏でる姿も見どころだった「タイムセール逃してくれ」は、いわゆる落ちサビを作って「みんなで歌って!」と、なちが観客にシンガロングを求める。そして「もう1曲だけ歌わせてください!」となちがハンドマイクで歌ったラストナンバーが「サバシスター’s THEME」。青春パンクと思わせ、観客をジャンプさせたリズミカルなブリッジは、それだけにとどまらない可能性を印象づけた。『覚悟を決めろ!』を聴いた時もおもしろいバンドだと感じたが、ライブを見て、彼女達のこれからがさらに楽しみになった。3人の演奏も青さを残しながら、思っていた以上にダイナミックだった。そして、観客が拍手喝采を贈る中、完全燃焼を思わせる精一杯のパフォーマンスを、3人は息を合わせたジャンプをキメて、締めくくったのだった。取材・文◎山口智男撮影◎瀧本“JON”...行秀