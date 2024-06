ステージとフロアがバチバチに対峙する灼熱空間がここにはあった。<SATANIC CARNIVAL’24>のSATAN STAGE二番手は、結成20周年を迎えた北海道発のNOISEMAKERだ。神聖なSEと共にAG(Vo)、HIDE(G)、YU-KI(B)、UTA(Dr)のメンバー4人が登場。エスニックなメロディを配した「Something New」からバンドはフルスロットルの演奏で飛ばす。「NAME」に入ると、サビの爆発力も相まって、大勢の観客が歌い上げ、その場でジャンプしていた。まだ2曲目にもかかわらず、幕張メッセはNOISEMAKERの空気に染まっていた。

1. Something New2. NAME3. YayYayYayYayYayYayYayYay4. LAST FOREVER5. Wings (feat.Jesse RIZE/The BONEZ)6. Better Days7. Flag

