<SATANIC CARNIVAL>は、“ラウドミュージックの居場所”という旗印のもとに開催されているフェスだ。パンク、ハードコア、ニューメタル、メタルコア、オルタナティヴロック──ここで鳴るものをあくまで言葉として挙げていけばこういったラインナップになるわけだが、しかし<サタニック>が“居場所”という言葉を掲げていることからもわかる通り、その音楽自体を愛する気持ちと同時に、そのラウドな音を生んだ場所と背景と精神性への敬意もまた、このフェスの根幹を成すものである。一人ひとりの存在表明として、あるいは敷かれたレールとは違う人生の選択肢を採るための武器として鳴らされてきた音楽達は、ストリートという場所の自由から生まれ、混ざって、転がってきた。だからこそサタニックはストリートカルチャーへのリスペクトを表したフェスでもあり、フェス側から一人ひとりに向けた信頼と人々の自治によって成立している景色を見ていると、ルールよりもモラルで形成されていくストリートの概念そのものだと思う。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者 ※28組04 Limited SazabysHIKAGE10-FEETHOTSQUALLAge FactoryKen YokoyamaバックドロップシンデレラMakiThe BONEZNOISEMAKERBRAHMANマキシマム ザ ホルモンDizzy SunfistOVER ARM THROWdustboxPaleduskENTHROTTENGRAFFTYFear, and Loathing in Las VegasサバシスターFIGHT IT OUTSPARK!!SOUND!!SHOW!!FOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITH[OA]WHISPER OUT LOUD▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000