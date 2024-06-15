張本智和 フランス最強兄弟の兄を下し準々決勝へ
『WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024』6月11日（火）～16日（日）開催！
結果速報・配信情報 https://tvtokyo.tv/3XivBkM
卓球WTTスターコンテンダーリュブリャナ(スロベニアの首都)2024の男子シングルスで、
張本智和選手がフランス最強兄弟の兄、アレクシス・ルブラン選手と対戦した。
第1ゲームを奪われたもが、世界屈指と称されるバックハンドで第1ゲームを奪い返した。
その後も攻め続け、接戦を制して準々決勝進出を決めた。
＜大会名称＞
WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024（スロベニア）
＜開催期間＞
2024年6月11日 - 16日
＜会場＞
スロベニア リュブリャナ
＜日程＞
予選 6月11日（火）～12日（水）
本戦 6月13日（木）～16日（日）
混合ダブルス 決勝 6月15日（土）
男女シングルス、男女ダブルス 6月16日（日）
＜配信情報＞
DAY3 Table1｜6月13日（木）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/nhizediMnPo
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/QTQ57WLvfhY
DAY4 Table1｜6月14日（金）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/an_v9DnTnoQ
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/t96kIBi1Ikc
DAY5 Table1｜6月15日（土）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/62GbRO7rps4
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/O51NFRpBFJ4
DAY6 Table1｜6月16日（日）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/Tpwk_mwf_70
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/nuvmjsloKEM
＜出場選手＞
■男子
張本智和（智和企画）
戸上隼輔（井村屋グループ）
松島輝空（木下グループ）
篠塚大登（愛知工業大学）
及川瑞基（岡山リベッツ）
■女子
早田ひな（日本生命）
張本美和（木下グループ）
伊藤美誠（スターツ）
平野美宇（木下グループ）
木原美悠（木下グループ）
長粼美柚（木下グループ）