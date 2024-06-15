張本智和 フランス最強兄弟の兄を下し準々決勝へ

『WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024』6月11日（火）～16日（日）開催！

結果速報・配信情報 https://tvtokyo.tv/3XivBkM



卓球WTTスターコンテンダーリュブリャナ(スロベニアの首都)2024の男子シングルスで、

張本智和選手がフランス最強兄弟の兄、アレクシス・ルブラン選手と対戦した。

第1ゲームを奪われたもが、世界屈指と称されるバックハンドで第1ゲームを奪い返した。

その後も攻め続け、接戦を制して準々決勝進出を決めた。

＜大会名称＞

WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024（スロベニア）

＜開催期間＞

2024年6月11日 - 16日

＜会場＞

スロベニア リュブリャナ

＜日程＞

予選 6月11日（火）～12日（水）

本戦 6月13日（木）～16日（日）

混合ダブルス 決勝 6月15日（土）

男女シングルス、男女ダブルス 6月16日（日）

＜配信情報＞

DAY3 Table1｜6月13日（木）

Session1｜20:00：https://youtube.com/live/nhizediMnPo

Session2｜25:00：https://youtube.com/live/QTQ57WLvfhY

DAY4 Table1｜6月14日（金）

Session1｜20:00：https://youtube.com/live/an_v9DnTnoQ

Session2｜25:00：https://youtube.com/live/t96kIBi1Ikc

DAY5 Table1｜6月15日（土）

Session1｜20:00：https://youtube.com/live/62GbRO7rps4

Session2｜25:00：https://youtube.com/live/O51NFRpBFJ4

DAY6 Table1｜6月16日（日）

Session1｜20:00：https://youtube.com/live/Tpwk_mwf_70

Session2｜25:00：https://youtube.com/live/nuvmjsloKEM

＜出場選手＞

■男子

張本智和（智和企画）

戸上隼輔（井村屋グループ）

松島輝空（木下グループ）

篠塚大登（愛知工業大学）

及川瑞基（岡山リベッツ）

■女子

早田ひな（日本生命）

張本美和（木下グループ）

伊藤美誠（スターツ）

平野美宇（木下グループ）

木原美悠（木下グループ）

長粼美柚（木下グループ）

■WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024

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