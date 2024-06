大きな手拍子に迎えられて、メイ子(B, Cho)、moAi(Dr, Cho)、そしてギャルピースをキメたあやぺた(Vo, G)が登場して賑やかにスタートしたのは、大阪生まれ、ハイスタ育ちの3ピース・Dizzy Sunfist。後方までびっしりと埋まったフロアが沸き立つなか、ライブはバンドのステートメントと言える「The Dream Is Not Dead」=“夢は死なへん”、でスタートした。あやぺたが、「叫べ!」と声を上げるまでもなく、EVIL STAGEには大きなシンガロングやかけ声が巻き起こり、ステージ前方はもみくちゃだ。

■セットリスト



1. The Dream Is Not Dead2. No Answer3. Someday4. そばにいてよ5. Punk Rock Princess6. Life Is A Suspense7. Carry On8. Tonight,Tonight,Tonight9. SHOOTING STAR10. FIST BUMP