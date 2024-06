SEと共にステージでギラギラ光る“EVIL”の電飾。そんなステージに11時に現れたのがOVER ARM THROW。大歓声と拍手で迎えられたメンバーは、早くも満開の笑顔だ。EVILステージなのにEVILなオーラなどは一切なし。赤モヒカンの寺本英司(Dr, Cho)はコミカルオーラが自然に溢れ出ているほど。「みんな、おはよう! サタニックカーニバル、こんなヤバいイベントないっしょ!!」

■セットリスト



1. S.O.G2. Polestar3. ZINNIA4. Rotation5. Across the fanfare6. Dear my songs7. MUSIC8. All right, all wrong